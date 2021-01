Business news: il Kazakhstan ha rispettato l’accordo Opec+ per il 96 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha prodotto 6,3 milioni di tonnellate di petrolio nel dicembre del 2020, rispettando per il 96 per cento i propri impegni rispetto all’accordo Opec+, siglato dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio con i partner fuori dal Cartello per sostenere i prezzi. Lo ha reso noto il ministero dell’Energia di Nur-Sultan, precisando che dal computo sono esclusi i condensati. In base ai dati preliminari, lo scorso anno il Kazakhstan ha prodotto complessivamente 85,6 milioni di tonnellate di petrolio e condensati. In base a un recente accordo, i produttori mondiali hanno stabilito che Russia e Kazakhstan possono lievemente aumentare la produzione nei prossimi due mesi: la Russia di 65 mila barili al giorno e il Kazakhstan di 10 mila barili al giorno. Gli altri firmatari dell’intesa dovranno mantenere a febbraio e marzo lo stesso livello di produzione di gennaio. (Res)