Difesa: Gantz accoglie con favore decisione Usa di ampliare Centocom a Israele

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha espresso soddisfazione per la decisione del presidente statunitense uscente, Donald Trump, di ampliare il comando per il Medio Oriente (Centcom), includendovi anche Israele. "Sono lieto che dopo settimane di dialogo tra le nostre istituzioni della difesa, l'ex segretario di Stato (Usa) Mark Esper, e il presidente del Jcos (capo dello Stato maggiore congiunto), il generale Mark Milley, il Pentagono abbia deciso di trasferire la supervisione militare di Israele al comando centrale", ha scritto Gantz su Twitter.cLa notizia era stata anticipata ieri dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, che aveva citato funzionari Usa secondo cui si tratta di una riorganizzazione dell’ultimo minuto, caldeggiata dai gruppi filo-israeliani per incoraggiare la cooperazione contro l’Iran. (segue) (Res)