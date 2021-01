Difesa: Gantz accoglie con favore decisione Usa di ampliare Centocom a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “mossa”, evidenzia il “Wsj”, indica che “il Centcom supervisionerebbe la politica militare statunitense che coinvolge sia Israele che le nazioni arabe, una deviazione rispetto a una struttura militare messa in atto a causa dell’acrimonia tra Israele e alcuni alleati arabi del Pentagono”. La trasformazione del Centcom, spiegano le fonti, “è stata stabilita di recente” da Trump, “ma non è stata ancora resa pubblica”. Finora la “responsabilità” statunitense nei confronti di Israele era stata affidata al comando europee. In seguito agli Accordi di Abramo, firmati il 15 settembre scorso a Washington da Israele ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein, i gruppi filo-israeliani hanno intensificato il loro operato affinché il Centcom promuova una maggiore cooperazione tra Israele e i suoi vicini arabi. La notizia giunge a meno di una settimana dall'insediamento di Joe Biden alla Casa bianca. (Res)