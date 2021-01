Governo: Borghi (Lega), Mattarella non è così imparziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Applaudire la gestione e l'imparzialità del capo dello Stato "è diventato quasi un luogo comune ormai. Personalmente se analizzo la situazione con occhio disincantato, noto che Salvini doveva ricevere l'incarico di governo tempo fa, ma non l'ha avuto e che Paolo Savona è stato definito 'impresentabile' come ministro, pur non essendo un incompetente come Gualtieri". Lo ha detto il deputato della Lega, Claudio Borghi, in un'intervista a iNews24.it. "Purtroppo - ha insistito - non posso fare a meno di constatare come alcuni esponenti della Lega, e forse anche io sono fra questi, non possano nemmeno essere considerati, mentre invece vanno bene altri personaggi, tipo Bonafede. Ecco, diciamo che a conti fatti, tutta questa imparzialità non riesco a vederla". (segue) (Rin)