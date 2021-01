Governo: Borghi (Lega), Mattarella non è così imparziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borghi si è poi smarcato dai retroscena che lo inquadrano come l'autore delle chiamate per portare fuoriusciti del M5s tra le fila della Lega. "Io non conosco nessuno al Senato, non un singolo senatore del M5s, quindi è evidente che non possa essere io l'artefice di queste chiamate. D'altra parte è vero, ma questo non è un segreto, che sono da sempre impegnato nel cercare di portare persone valide nella Lega". Infine, il deputato muove una critica anche alla ricerca di "responsabili" tra le fila della maggioranza: "Ricordo all'inizio della legislatura i moniti puntuali di Mattarella che diceva 'no ai responsabili, sì ad un progetto politico', invece oggi abbiamo Mastella che telefona a Calenda. Ecco, non mi pare che questo sia esattamente ciò che corrisponda alle caratteristiche di un progetto politico serio per il Paese". (Rin)