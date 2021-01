Governo: Romano (Pd) su crisi, Lega irresponsabile e anti-italiana attacca Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si sentiva davvero il bisogno, in questi giorni cosí difficili, dell'attacco della Lega all'imparzialità del Quirinale". Lo afferma in una nota Andrea Romano, deputato Pd, a proposito delle critiche del deputato leghista Borghi all'imparzialità del Quirinale. "È da irresponsabili e da anti-italiani mettere in discussione l'equilibrio e l'imparzialità del presidente Mattarella come fa la Lega, proprio quando - sottolinea - la crisi è per nostra comune fortuna affidata alla saggezza del presidente della Repubblica". (Com)