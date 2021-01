Governo: Salvini, disagio all’interno di M5s e anche di Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbero anche dei parlamentari Pd tra quelli che stanno pensando di abbandonare la maggioranza. Lo ha fatto sapere il segretario della Lega Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra a Milano. “Noi non stiamo cercando nessuno e non abbiamo niente da promettere a nessuno. Mi metto nei panni di qualcuno che è stato eletto nel nome del cambiamento e della trasparenza e che poi si vede dipendere da Mastella, da Tabacci e dalla vecchia politica. Noi a differenza di Conte non stiamo cercando nessuno”, ha detto Salvini, che a chi gli chiedeva se si siano fatti avanti loro, ha risposto: “C’è sicuramente sia all’interno del M5s che dello stesso Pd del disagio perché si rendono conto”. (Rem)