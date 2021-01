© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel rispetto del lavoro degli inquirenti che è ancora in corso, si precisa che la Struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla legge in termini urbanistici e di ogni altro per quanto di competenza comunale". Lo si legge in una nota del comune di Lanuvio in merito alla tragedi di oggi nella casa di riposo Villa dei Diamanti a Lanuvio dove sono morte 5 persone e sette sono in gravi condizioni. (Com)