- Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (Mibct), afferma in una nota che "con Settimio Bianciardi perdiamo, oltre che un amico, un bravo amministratore al servizio della sua Capalbio, con cui ho sempre collaborato nell'interesse del suo territorio e che aveva in mente progetti importanti per uno degli angoli più belli e suggestivi della Toscana".(Com)