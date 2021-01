Governo: Salvini, se non hanno i numeri, centrodestra pronto a prendere per mano il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo Conte non ha i numeri in Parlamento si torni al voto o si lasci spazio al centrodestra. Lo ha spiegato il segretario della Lega Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra a Milano. “La via maestra in democrazia quando cade l’ennesimo governo sono le elezioni. Se uno mi chiedesse se il centrodestra è pronto a prendere per mano questo Paese, ha le idee, gli uomini, le donne, i progetti, la risposta è ‘sì’. Se ci chiamassero a dimostrarlo noi domani saremmo pronti”, ha detto Salvini. “Se hanno i numeri - ha proseguito - li tirino fuori e ricomincino a lavorare. Se non hanno i numeri si facciano da parte e o si va alle elezioni, cosa che in democrazia mi sembra naturale, oppure lascino al centrodestra l’onere e l’onore di farsi carico dei problemi di questo paese. Quello che non è accettabile è questo tirare a campare”. “Io sono disgustato e incazzato perché 60 milioni di italiani hanno problemi di mutuo, salute, scuola, lavoro, e noi da dieci giorni siamo incagliati su Di Maio, Renzi, Conte e Zingaretti con la regia di Mastella, è una roba fuori dal mondo”, ha concluso Salvini. (Rem)