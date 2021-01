Bolivia: Jeyson Auza giura come novo ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeyson Auza ha giurato oggi come nuovo ministro della Salute della Bolivia, incarico lasciato da Edgar Pozo, la cui età avanzata lo esponeva a rischi legati al contagio da nuovo coronavirus. Auza, che ha giurato nelle mani del presidente Luis Arce Catacora, assume la guida del ministero "nella tappa più dura della storia della salute" per l'emergenza pandemica particolarmente dura nel paese andino. "I vaccini, grazie alla volontà delle nostre autorità, oggi rappresentano la luce in fondo al tunnel. Non si tratta più semplicemente di promesse, ma dobbiamo attraversare il tunnel con il minor lutto e dolore che sia possibile", ha detto il nuovo ministro. Auza, già presidente della Confederazione dei medici della Bolivia, ha infatti ricevuto il mandato prioritario di garantire un'efficace campagna vaccinale. (segue) (Brb)