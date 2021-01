Bolivia: Jeyson Auza giura come novo ministro della Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro gennaio è atteso un primo lotto di 6.000 dosi dello "Sputnik V", il vaccino prodotto dall'istituto russo Gamaleya. I farmaci sono destinati al personale di salute della regione di Santa Cruz, una delle più colpite dalla pandemia. Da Mosca arriveranno in totale 5,2 milioni di dosi, cui - grazie agli accordi stretti dal governo - si dovranno aggiungere i cinque milioni del vaccino sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford. Il paese ha sin qui registrato 183.589 contagi totali, con un incremento quotidiano che supera le duemila unità da almeno una settimana. In termini assoluti le morti non superano quota 9.571, ma la ricadute della pandemia si fanno specialmente sentire sull'accoglienza ospedaliera, e su una delicata struttura socio economica. (Brb)