Governo: Berlusconi, la nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena spettacolo deludente

- "Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi commentando la sua partecipazione da remoto al vertice di centrodestra che si è svolto oggi. (Rem)