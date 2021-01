Berlusconi: Salvini, mi è sembrato tonico e in forma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tonico e in forma”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha descritto Silvio Berlusconi al termine del vertice di centrodestra a Milano, a cui il presidente di Forza Italia ha partecipato collegato in video conferenza. “L’ho trovato bene. Era collegato da remoto come Giorgia Meloni e Lorenzo Cesa, che non sono a Milano. Ha partecipato e contribuito come tutti gli altri. Mi sembrava assolutamente tonico e in forma nonostante il pareggio del Monza”, ha detto Salvini ai cronisti. (Rem)