Afghanistan: talebani accolgono con favore il ritiro delle truppe Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani afghani vedono il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan come un "buon avanzamento" nell'attuazione dell'accordo di febbraio. Lo ha detto oggi il portavoce dell'ufficio politico del movimento a Doha. Il segretario alla Difesa ad interim degli Stati Uniti, Christopher Miller, ha annunciato ieri che il Pentagono aveva ridotto le truppe in Afghanistan e Iraq a soli 2.500 soldati in ciascun paese, in linea con l'ordine del presidente Donald Trump. Le riduzioni delle truppe arrivano nonostante il fatto che il Congresso all'inizio di questo mese abbia approvato una legislazione per impedire il previsto ritiro dei soldati dall'Afghanistan fino a quando non riceverà un rapporto che valuta l'effetto di un tale ritiro. "Il ritiro di altre forze statunitensi dall'Afghanistan, annunciato ieri dagli Stati Uniti, è un buon progresso e misura pratica. Indubbiamente, la pratica dell'accordo firmato è a vantaggio di entrambi i paesi", ha twittato Mohammad Naeem. (Res)