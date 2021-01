Covid: Centinaio (Lega), Malpezzi pensi a fallimenti del governo, da Fontana critiche assennate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Malpezzi la smetta di dare lezioni di dialettica istituzionale: forse ha dimenticato che fa parte del governo delle task forces, che assicurava come tutto fosse sotto controllo, che predicava come nessuno sarebbe rimasto indietro. E invece lo scempio del governo è sotto gli occhi di tutti: interi settori puniti, ristori mai arrivati a destinazione, categorie produttive lasciate allo sbando, scuola dimenticata, trasporti pubblici senza organizzazione. La smetta, Malpezzi, di mancare di rispetto ai cittadini della sua stessa regione, attaccandone in modo strumentale il presidente: le critiche mosse da Fontana alla collocazione in zona rossa della Lombardia sono documentate ed assennate e imputabili alla colpevole gestione che questo governo ha della pandemia. Prima di accusare Fontana, Malpezzi pensi all’operato fallimentare di Arcuri, De Micheli, Azzolina, travolti dal diffondersi del virus e capaci solo di coprirsi di ridicolo. Divisi su tutto, attaccati alle loro poltrone: anziché farneticare, liberassero il Paese della loro incompetenza”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore lombardo della Lega Gian Marco Centinaio rispondendo alle critiche rivolte al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana dalla senatrice Pd Simona Malpezzi (Com)