Roma2021: Pedica (Pd), Calenda come Lopez, una telefonata allunga la candidatura

- "In un famosissimo spot il condannato a morte Massimo Lopez per non farsi giustiziare nel fortino della Legione Straniera chiedeva come ultimo desiderio quello di fare una telefonata, e quella telefonata gli allungava la vita. Peccato invece che Calenda non riceva mai una telefonata che metta in salvo la sua candidatura a sindaco di Roma". È quanto afferma Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico, dell'area dem. "Conoscendo Mastella da più di 20 anni - continua - dubito che abbia potuto offrire il sostegno a Calenda a nome del Pd. Calenda tiri fuori le prove se le ha. Capisco che stia aspettando una telefonata da chiunque, sia dal Pd che da altri partiti per ottenere il sostegno alla sua candidatura, ma al momento la vedo difficile per lui". (Com)