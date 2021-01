Piemonte: Consiglio regionale, mercoledì la pdl su continuità di prestazioni residenziali sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte è stato convocato per mercoledì 20 gennaio (dalle ore 9.30 alle 20), in videoconferenza, dal presidente Stefano Allasia. All’ordine del giorno la ratifica delle deliberazioni d’urgenza approvate dalla Giunta regionale a fine dicembre ed il preavviso della pdl 128 sulla continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario. Oltre alle interrogazioni (9) e al question time (14), sono stati inseriti nel programma dei lavori anche la Pdl 66 sulla montagna e numerosi atti d’indirizzo. Prosegue, sempre in videoconferenza, l’attività degli altri organi istituzionali. (Rpi)