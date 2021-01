Turchia: Covid, vicepresidente Oktay riceve prima dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente turco Fuat Oktay ha ricevuto oggi la prima dose di vaccino anti-Covid presso l'ospedale cittadino di Ankara. Dopo essere stato vaccinato, Oktay ha dichiarato ai giornalisti che la Turchia è tra i primi Paesi in termini di vaccinazioni e ha espresso la speranza che il vaccino turco possa essere disponibili ad aprile. Il vicepresidente turco ha inoltre esortato tutti i cittadini a farsi vaccinare, affermando che questo è estremamente importante sia per la salute individuale e pubblica sia per la normalizzazione della situazione. Il primo lotto di tre milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla cinese Sinovac Biotech è arrivato in Turchia lo scorso 30 dicembre. Due dosi del vaccino verranno somministrate a 28 giorni di distanza l’una dall’altra.(Tua)