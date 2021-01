Afghanistan: Karzai discute con incaricato d'Affari Usa del processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente afghano, Hamid Karzai, ha tenuto un incontro oggi con l'incaricato d'affari degli Stati Uniti a Kabul, Ross Wilson. Le parti hanno discusso della situazione attuale in Afghanistan e del processo di pace in corso a Doha, in Qatar. "Sono lieto di incontrare oggi l'ambasciatore Ross Wilson, l'incaricato degli affari degli Stati Uniti. Abbiamo discusso della situazione attuale, dei recenti sviluppi nel processo di pace e della via da seguire", ha detto Karzai su Twitter. Il secondo round dei colloqui intra-afgani è iniziato a Doha il 5 gennaio con l'obiettivo di raggiungere una pace duratura in Afghanistan, dopo una pausa di tre settimane per le consultazioni su un quadro negoziale concordato nel primo round di colloqui. (Res)