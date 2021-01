Governo: Centrodestra, al via vertice a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via pochi minuti fa il vertice del centrodestra nella sede della Lega di via Bellerio a Milano. Presenti, oltre al segretario della Lega Matteo Salvini, anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, il fondatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, il leader di Cambiamo Giovanni Toti e Maurizio Lupi di Noi con l'Italia. Collegati in videoconferenza invece il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Rem)