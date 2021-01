Covid: assessore Lazio, oltre 100 mila vaccinati, al via richiami ma rischio rallentamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio prosegue l'attività di vaccinazione anti Covid: "oggi superata la quota delle 100 mila dosi somministrate di cui il 6 per cento a over 80 anni". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, precisando che "domani iniziano le prime somministrazioni dei richiami: al momento grazie agli accantonamenti del 30 per cento effettuati, non risultano difficoltà per le prossime due settimane sui richiami. Nelle giornate di lunedì e martedì sono previste le nuove consegne del vaccino Pfizer e verificheremo il numero delle dosi effettivamente consegnate, il rischio è di dover rallentare la corsa", conclude l'assessore.(Rer)