Cinque morti al Covid center di Lanuvio. Il sindaco a Nova: "Domani lutto cittadino"

- “Domani a Lanuvio si programmerà il lutto cittadino”. Lo annuncia ad "Agenzia Nova" il sindaco della città dei Castelli Luigi Galieti che, ancora frastornato per le dimensioni della tragedia che ha visto 5 persone morire e sette gravemente intossicate nella casa di riposo per anziani “Villa dei Diamanti” in via di Monte Giove Nuovo, tenta di fare un punto sulla situazione. “I corpi sono ancora nella struttura. Si parla di monossido di carbonio ma ancora non si capisce da dove sia fuoriuscito dato che la caldaia si trova all’esterno ed è a norma. I vigili del fuoco stanno facendo i rilievi dell’aria”. Il sindaco, medico di professione, non sa darsi spiegazioni sull’accaduto. “Si aspetta anche l’esito degli esami del sangue delle persone intossicate per avere certezza che si tratti veramente di monossido. Al momento nulla è certo e anche se il monossido è il principale sospettato non si possono escludere altre cause” come ad esempio una intossicazione alimentare “ma sembra altamente improbabile”. Villa dei Diamanti è in funzione dalla primavera del 2017 e a strutture come queste “il comune da autorizzazioni dal punto di vista urbanistica e la Asl quella sanitario; poi sono soggetti a controlli ma in realtà queste attività sono più simili ad un albergo che ad una struttura sanitaria dato che gli ospiti sono tutti autosufficienti”. Quella odierna è una “giornata terribile per la comunità. Domani programmeremo il lutto cittadino. Un paio degli ospiti erano di Lanuvio ma la maggior parte sono tutti di fuori. La città si stringe attorno alle famiglie e speriamo per la pronta guarigione dei sette intossicati”. (Rer)