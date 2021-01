Governo: Toti (Cambiamo), Paese non ha bisogno di giochetti parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Cambiamo Giovanni Toti, entrando al vertice del centrodestra convocato questo pomeriggio nella sede della Lega in via Bellerio a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva di eventuali parlamentari disposti a entrare nel centrodestra, ha risposto: “La compravendita e la transumanza di singoli parlamentari, per quanto legittima, non mi appassiona granché. Non credo che in questo momento il Paese abbia bisogno di governi raccogliticci né di giochetti parlamentari. Ha bisogno di grande senso di responsabilità”. “Quindi - ha concluso Toti - se Conte ha i numeri e ha una maggioranza coerente e coesa, cosa che non mi pare dopo l’uscita di Italia Viva, buona fortuna, ma non credo che abbia le condizioni per poter lavorare così. Se non ci sono queste condizioni si apra formalmente la crisi, la parola passi al Capo dello Stato, i partiti tutti responsabilmente si adoperino per dare le risposte che il Paese aspetta”. (Rem)