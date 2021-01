Governo: Gelmini (FI), non può andare avanti senza maggioranza assoluta a Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voti del Parlamento di lunedì e martedì prossimo "dimostreranno se c'è una maggioranza in grado di guidare il Paese in un contesto difficilissimo, fra pandemia e crisi economica. Responsabili o meno, più o meno arlecchinesca che sia, la maggioranza non può avere meno di 316 voti alla Camera e di 161 al Senato: senza la maggioranza assoluta Conte deve dimettersi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Non è tempo di 'governi della non sfiducia' e di giochetti parlamentari fra astensioni più o meno concordate o assenze. Senza almeno la maggioranza assoluta non si governa: non prendiamo in giro gli italiani con la scusa che basta un voto in più dell'opposizione", conclude Gelmini.(Com)