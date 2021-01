© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a realizzare nuove ciclabili in ogni quartiere della città. Abbiamo appena dato il via ai lavori per un nuovo percorso, sicuro e protetto, dalla stazione metro A di Battistini fino alla fermata del Gemelli sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo". Così su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)