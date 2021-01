Milano: De Corato, Lombardia in zona rossa, Sala finge di non capire che è stata decisione del governo e di Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala finge di non capire che l'entrata in zona rossa della Lombardia è stata decisa dal governo e dal ministro Speranza sulla base di dati vecchi. Si assumano la responsabilità di aver voluto chiudere ancora la Lombardia, il cuore pulsante dell'economia italiana. Il presidente Fontana ha giustamente annunciato di fare ricorso contro questa decisione penalizzante e ingiusta e ha chiesto di analizzare i dati più recenti in base ai quali l'Rt lombardo si pone al di sotto della soglia critica. Lo sanno molto bene il sindaco di Bergamo e il sindaco di Cremona, di centrosinistra come Sala, che hanno chiesto che vengano esentate le loro province perché i dati sono bassi come lo sono tutti gli ultimi dati in Lombardia. Invece Sala finge di non capire perché non vuole farlo. E a pagare sono sempre i cittadini di Milano e di tutta la Lombardia". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale a Milano, intervenendo ai gazebi organizzati da Fratelli d'Italia questa mattina in Corso Buenos Aires e questo pomeriggio in Piazza Santa Maria del Suffragio per sostenere la class action dei ristoratori contro il governo e per la raccolta firma con la quale chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. (Com)