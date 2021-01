Governo: Fratoianni (Leu), Paese non capisce crisi aperta da Renzi, bene ricerca voti in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa crisi "a freddo" aperta da Matteo Renzi e da Italia viva "è una crisi che il Paese non capisce,e che va contro gli interessi delle cittadine e dei cittadini già troppo preoccupati dalla pandemia e dalle conseguenze economico-sociali che produce". Lo afferma su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. "Fa bene il presidente Conte - conclude l'esponente di Liberi e uguali - ad andare in Parlamento a cercare i voti per dare continuità a questo governo e a questa maggioranza". (Rin)