Governo: Tajani (FI), 4-5 senatori M5s guardano a centrodestra

- “Ci sono dei senatori del Movimento 5 stelle che soffrono molto nello stare in una maggioranza così litigiosa e divisa”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine del vertice del centrodestra convocato nella sede della Lega di via Bellerio a Milano. “C’è molto malumore. C’è più di un senatore che guarda con attenzione al centrodestra. Ma non è che noi andiamo a cercare transfughi”, ha detto Tajani, che ai giornalisti che gli chiedevano di quanti parlamentari si tratti, ha risposto: “Più di uno. Parliamo di quattro o cinque persone”. (Rem)