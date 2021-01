Libia: al Jazeera, trovato accordo a Ginevra su meccanismo scelta governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del dialogo politico libico in corso a Ginevra e sponsorizzato dalla missione Onu in Libia (Unsmil) avrebbero trovato un accordo sul meccanismo di scelta dei membri del prossimo governo. Lo ha annunciato l'emittente televisiva "al Jazeera". Secondo le prime indiscrezioni, il meccanismo prevede che i rappresentanti di ciascuna delle tre regioni libiche scelgano il proprio rappresentante con un consenso del 70 per cento. Ieri sera il portavoce della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Jan Al-Alam, ha affermato che sono stati compiuti grandi progressi nei colloqui in corso del comitato consultivo emanato dal Libyan Political Dialogue Forum di Ginevra, su “alcuni ostacoli importanti”, aggiungendo: “Speriamo di riuscire presto a ridurre le principali differenze, raggiungendo un consenso quasi totale su molte questioni controverse che ruotano attorno alle proposte di un meccanismo di selezione dell'autorità esecutiva unificata". (Res)