Governo: Tajani, Forza Italia non appoggerà mai esecutivo di sinistra

- Forza Italia non appoggerà mai un governo di sinistra. Lo ha assicurato il vicepresidente del partito Antonio Tajani, entrando al vertice di centrodestra convocato nella sede della Lega di via Bellerio a Milano. “Noi parliamo di cose concrete mente i partiti di sinistra litigano. Noi parliamo di Recovery, del decreto Ristori, di quello che si potrebbe fare per le categorie più colpite, dei vaccini, l’Italia ha bisogno di politici seri, affidabili e credibili. Noi siamo incompatibili con questo governo di sinistra, per quanto riguarda valori e programmi”, ha detto Tajani. “Questo nostro atteggiamento, voluto dal presidente Berlusconi, è premiato dai sondaggi. Siamo la forza politica che cresce di più in questi giorni. Forza Italia non appoggerà mai un governo di sinistra. Vogliamo confrontarci in Parlamento di cose concrete. Confrontarci su cose concrete non vuol dire sostenere questo governo”, ha concluso il vicepresidente degli azzurri. (Rem)