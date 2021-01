Nagorno-Karabakh: Erdogan a colloquio con omologo azerbaigiano Aliyev, ribadito sostegno turco a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo azero Ilham Aliyev. Nel corso del colloquio, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”, Erdogan ha affermato che la vittoria dell'Azerbaigian nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh ha portato nuove opportunità per la pace e la stabilità nella regione. Sottolineando che il sostegno e la cooperazione della Turchia continueranno in tutte le aree, il presidente turco ha espresso soddisfazione per l'inizio delle attività di ricostruzione nelle aree strappate dall’Azerbaigian all’Armenia. Il 10 novembre scorso Baku ed Erevan hanno firmato un accordo mediato dalla Russia per porre fine ai combattimenti e lavorare in vista di un accordo di pace globale. È stato inoltre deciso di istituire un centro congiunto turco-russo per monitorare la tregua. Anche le truppe russe di mantenimento della pace sono state dispiegate nella regione.(Tua)