Lombardia: Monti (Lega), governo punisce la Regione per nascondere le sue colpe e non fornisce dati chiari

- "Spiace constatare che Girelli, consigliere regionale eletto dai cittadini lombardi, si preoccupi più di difendere gli interessi del proprio governo rispetto a quelli dei cittadini che è chiamato a rappresentare. Quando Girelli parla di dati, si dimentica che quelli forniti dal governo difettano sempre di trasparenza, a differenza di quelli che fornisce Regione Lombardia e dai quali si evince che ci sono in media 4,65 ricoverati in terapia intensiva ogni 100mila abitanti, il 6,5 per cento dei tamponi positivi e 22 soggetti positivi ogni 100mila. Siamo di fronte all'ennesimo attacco alla Lombardia: sembra quasi che, siccome siamo la Regione che ha fatto lo sforzo maggiore nella somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, dobbiamo essere attaccati e puniti, diventando zona rossa quando i parametri evidenziano invece un miglioramento su tutti i fronti". Lo afferma in una nota Emanuele Monti, presidente della commissione sanità e politiche sociali, in risposta agli attacchi del Pd lombardo. "È ormai evidente che il governo attacchi in continuazione la Lombardia per nascondere le proprie incapacità e le proprie colpe. È triste che il Pd lombardo si presti a questo giochetto" aggiunge Monti. (Com)