Iran: lanciati missili a lungo raggio durante esercitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza aerospaziale iraniana del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha lanciato oggi missili balistici a lungo raggio come parte delle esercitazioni militari annuali. Questi missili hanno colpito obiettivi marittimi a oltre mille miglia di distanza, secondo quanto hanno riferito i media di Teheran. Secondo la Tansim News Agency, i missili superficie-superficie sono stati lanciati nel deserto iraniano centrale di Dasht-e Kavir e hanno colpito i loro obiettivi previsti nell'Oceano Indiano, a 1.800 chilometri (1.118 miglia) di distanza. Le esercitazioni annuali, nome in codice Great Prophet 15, sono diventate una piattaforma per Teheran per mostrare i suoi progressi militari. L'esercitazione nel deserto è stata organizzata il giorno dopo che un sottomarino iraniano ha lanciato missili da crociera nel Golfo dell'Oman. L'Iran ha pubblicato una foto di quello che sembrava essere un sottomarino nucleare statunitense che osservava il lancio. (Res)