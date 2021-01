Cultura: Bertuzzi nominato in consiglio amministrazione istituto autonomo Mibact Vittoriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Bertuzzi è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’Istituto autonomo del Mibact Vittoriano e Palazzo Venezia. Il presidente del Gal Castelli Romani e Monti Prenestini, dunque, si troverà a determinare in un periodo così importante e delicato una delle più importanti realtà museali italiane. L’istituto, diretto con passione e determinazione da Edith Gabrielli, è stato costituito dopo la riforma promossa nel 2019 dal ministro Franceschini (Art. 33, comma 3 Dpcm 2 dicembre 2019 n.169) che ha tripartito il Polo museale del Lazio, in direzione regionale musei Lazio, direzione musei statali della città di Roma e in istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia. Architetto di professione e studioso del Risorgimento italiano, Stefano Bertuzzi rimarrà in carica per cinque anni. Da presidente del Gal dedica allo sviluppo del turismo e dell’economia rurale dei Castelli Romani e Monti Prenestini attraverso i fondi strutturali, tra cui la valorizzazione del Tempio di Diana a Nemi. "Sono onorato dell’incarico ricevuto. Sono certo che l’istituto saprà rispondere alle aspettative previste nel decreto istitutivo". Lo dichiara in una nota il nuovo consigliere di amministrazione Stefano Bertuzzi. (Com)