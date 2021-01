Governo: Bersani (Leu), responsabili non di sinistra? Neanche Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una "breve prospettiva serve un nuovo patto politico che possa avere una gamba di centro democratico con un patto per mandare avanti le operazioni", dopotutto "cosa c'entra Renzi con Leu e Articolo uno?". Lo ha osservato, in merito alla crisi di governo, Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali intervenendo a "L'ospite" su Skytg24. Italia viva "nasce da un'operazione che non si è presentata agli elettori", così come avverrebbe con l'operazione "responsabili e costruttori che non sono di sinistra, ma il Jobs act è di sinistra? Italia viva è di sinistra?", ha rimarcato Bersani. (Rin)