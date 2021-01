Lanuvio: Unità crisi Lazio, 7 ricoveri in codice rosso e cinque decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sette i pazienti ricoverati tutti in codice rosso da questa mattina a seguito della tragedia presso la casa di riposo Villa Diamanti di Lanuvio e tutti con sintomi riconducibili a intossicazione da monossido di carbonio e nello specifico: quattro sono ricoverati presso l’ospedale dei Castelli E.G. (ospite uomo), G.N (ospite donna), M.C. (operatore socio assistenziale uomo) e I.P. (operatrice socio assistenziale donna), per questi ultimi due sono in corso i trasferimenti presso il Policlinico Umberto I". Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Due sono ricoverati presso il Policlinico di Tor Vergata C.G. (ospite uomo), G.N. (ospite donna). E’ ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina O.M (ospite uomo). I cinque decessi sono tutti ospiti anziani della casa di riposo tra gli 80 e 99 anni. La prima telefonata è giunta stamani dalla proprietaria della struttura alle ore 9.20 al Nue 112 (Numero unico per le emergenze) e i soccorsi sono stati immediati. La casa di riposo non rientra in alcun modo tra le strutture del servizio sanitario regionale ed è stata autorizzata all’attività un paio di anni fa dal comune", conclude la nota.(Com)