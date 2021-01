Governo: Bersani (Leu), ricucitura con Iv non garantisce nessuna stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "pretende di dettare il compito e anche in modo aggressivo". Lo ha sottolineato Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali intervenendo a "L'ospite" su Skytg24. Se solo una ricucitura con Iv "garantisse stabilità, ma da qui a 15 giorni saremmo daccapo", ha puntualizzato. "Ancora non abbiamo capito il renzismo dopo anni di esperienza. Non sono esperto" di Renzi, "l'ho visto 3 volte in vita mia. Forse l'ho capito per primo, ma non sono un esperto", ha aggiunto Bersani. (Rin)