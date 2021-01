Uganda: presidente Museveni rieletto per un sesto mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di lunga data dell'Uganda, Yoweri Museveni, è stato rieletto per un sesto alla guida del Paese vincendo come da pronostico le elezioni presidenziali dello scorso 14 gennaio. Lo ha reso noto il presidente della Commissione elettorale, Justice Simon Mugenyi Byabakama, secondo cui il 76enne capo dello Stato ha ottenuto quasi il 59 per cento dei voti sconfiggendo il suo principale sfidante Robert Kyagulanyi, musicista meglio noto con il nome d’arte Bobi Wine, che non è andato oltre il 35 per cento. Quest’ultimo, arrestato e in seguito rilasciato più volte negli ultimi mesi, nei giorni scorsi aveva denunciato presunti brogli nelle operazioni di voto autoproclamandosi “presidente del popolo ugandese”. L’affluenza è stata del 57 per cento. In precedenza Byabakama ha affermato che il voto si è svolto in maniera pacifica e aveva invitato Bobi Wine a rendere pubbliche le prove delle sue accuse di frode. (segue) (Res)