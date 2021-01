Iv: Bersani (Leu), esperienza Pci era cura contro narcisimo, c'è chi non l'ha vissuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del centenario del Partito comunista italiano (Pci) che cade il prossimo 21 gennaio, Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, ha rammentato che il Pci "ti faceva subito la cura contro il narcisismo, ti mettevano in una dimensione di consapevolezza, purtroppo c'è gente che questa cosa non l'ha vissuta e il narcisismo non è riuscito a farselo correggere. Questo è un bel difetto". Bersani lo ha detto intervenendo a "L'ospite" su Skytg24. (Rin)