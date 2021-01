© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, si dice certo che se l'operazione responsabili va in porto "ci sarà qualcosa da limare al ribasso, ma anche qualcosa in aumento, come la legge elettorale che ha bloccato Italia viva". Intervenendo a "L'ospite" su Skytg24, Bersani ha poi aggiunto: "Bisogna accettarli alcuni compromessi purché in cambio si abbia stabilità". (Rin)