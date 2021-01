Tunisia: atteso l'annuncio del rimpasto di governo allargato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso per questo pomeriggio l'annuncio di un rimpasto di governo allargato in Tunisia. Il premier tunisino, Hicham Mechichi, terrà una conferenza stampa alle 17 di oggi orario locale dal palazzo del governo della Kasbah per presentare i nuovi ministri. Questa mattina il presidente tunisino, Kais Saied, ha ricevuto il primo ministro tunisino. Quest'ultimo ha assicurato che i negoziati in corso per il rimpasto di governo non dovrebbero essere sottoposti a ricatti e pressioni. In questa occasione ha ricordato che l'accordo prevede che il governo debba essere formato da persone la cui integrità non è messa in dubbio. L'incontro è stato anche l'occasione per discutere la questione dei vaccini anti-Covid-19 e il dossier dei beni congelati all'estero. Fonti citate dall'emittente televisiva "Al-Arabiya" hanno riferito che l'atteso rimpasto includerà circa 12 ministeri tra cui l'Interno e la Giustizia. Nell'incontro di questa mattina Mechichi ha informato Saied della composizione del suo nuovo governo. Mechichi ha recentemente licenziato il ministro dell'Interno, Tawfiq Sharaf Al-Din, in quanto non era stato informato della decisione di cambiare i vertici della sicurezza, e ha anche rimosso il ministro degli Affari locali e dell'ambiente, Mustafa Al-Aroui, poche ore prima che fosse arrestato a causa del suo coinvolgimento nel dossier dei rifiuti importati dall'Italia, così come il ministro della Cultura Walid Al-Zaidi, che ha rifiutato di applicare le misure governative per combattere il coronavirus nel settore culturale. (Res)