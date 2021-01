© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, è "per una ricomposizione della sinistra. Bisogna che il Pd abbia la volontà di rimettersi in gioco, di fare una chiamata e vedere come allargare la sinistra, deve dare segno di una novità, lì ci ritroviamo". L'ex segretario Pd lo ha detto intervenendo a "L'ospite" su Skytg24. (Rin)