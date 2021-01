Roma 2021: Giro (Fi), fra Calenda e Mastella scelgo il secondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembrerà strano ai miei stessi amici del centrodestra ma, al netto di ciò che accade con la crisi di governo (che francamente mi interessa zero), io nella querelle fra Calenda e Mastella su Roma sto dalla parte di quest'ultimo. Calenda gioca troppo su Roma e sulla pelle dei romani, il suo unico obiettivo è pompare il suo partitino sfruttando la sua candidatura a sindaco. Usano e abusano di Roma ma di Roma se ne fregano". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. (Com)