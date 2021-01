Donbass: repubbliche di Donetsk e Luhansk annunciano consegna di prigionieri a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk hanno deciso unilateralmente di consegnare un gruppo di prigionieri a Kiev. È quanto reso noto in una dichiarazione congiunta dai rappresentanti delle due repubbliche nel Gruppo di contatto trilaterale, Vladislav Deinego e Natalya Nikonorova. “I leader delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk hanno deciso di trasferire unilateralmente alla parte ucraina, attraverso la mediazione di Viktor Medvedchuk (presidente del partito politico ucraino Piattaforma di opposizione), alcuni cittadini ucraini detenuti”, afferma la dichiarazione, secondo cui la decisione è stata presa "come gesto di umanità e di misericordia alla vigilia del Battesimo del Signore (una delle principali festività ortodosse che si celebra il 19 gennaio)”. Il gruppo di prigionieri rilasciati, si legge nella nota, comprende donne, anziani e persone affette da gravi malattie che non hanno preso parte alle ostilità contro il Donbas. Non è tuttavia chiaro quale sia il numero di persone che saranno rilasciate né la data in cui avverrà la consegna. (Rum)