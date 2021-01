Piemonte: Giorno della memoria, eventi on-line per ricordare vittime del nazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi legati al Giorno della Memoria, in Piemonte, si terranno anche quest'anno a dispetto della pandemia. Per mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto, infatti, è stato elaborato un fitto programma di iniziative, realizzato dal Polo del ‘900 di Torino e dai suoi Enti partner. Un impegno in ricordo delle tante vittime del nazismo, lo sterminio degli ebrei, le leggi razziali del 1938 reso possibile grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e il patrocinio della Comunità Ebraica di Torino. Altre iniziative sono previste sui territori delle province piemontesi a cura degli Istituti storici della Resistenza e della storia Contemporanea. Tra queste si segnala il progetto che vede impegnati tutti gli Istituti Storici piemontesi, unitamente all’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, nella realizzazione di un video intitolato “Le deportazioni dal Piemonte” (1943-1945). Un'idea per restituire ai cittadini la dimensione regionale della deportazione, valorizzando le fonti di memoria e quelle storiche presenti nei diversi archivi degli Istituti e delle amministrazioni locali, tenuto conto che tra il 1943 e il 1945 il Piemonte fu teatro di numerose deportazioni, così da diventare la seconda regione italiana per numero di deportati per ragioni razziali. (segue) (Rpi)