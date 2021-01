Stellantis: Fim-Cisl, pronti a incontrare Ad Tavares per piano industriale, focus su sviluppo e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, con la fusione di Fca e Psa nasce Stellantis, già dalla prossima settimana "le azioni ordinarie di Stellantis inizieranno a essere negoziate sui mercati azionari di Parigi, di Milano e Wall Street". Lo osserva in una nota la Fim Cisl con Roberto Benaglia e la Fim Cisl con Ferdinando Uliano. "Per la Fim-Cisl il gruppo Stellantis deve rappresentare una grossa opportunità per gli stabilimenti italiani e la loro prospettiva futura, soprattutto per la messa in sicurezza dell’occupazione. Nel settore dell’automotive servono grandi risorse finanziarie, di capitali e tecnologiche per far fronte ai cambiamenti in corso sulla mobilità e sul cambio delle motorizzazioni. Stellantis da oggi - spiegano - è il quarto costruttore al mondo, ha a disposizione ingenti capitali che unitamente alle sinergie che si realizzeranno con la fusione, stimate dai vertici aziendali in 5 miliardi, devono essere messe a disposizione per mettere in sicurezza il patrimonio più importante costituito dagli oltre 400.000 lavoratrici e lavoratori del Gruppo". (segue) (Com)