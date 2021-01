Stellantis: Fim-Cisl, pronti a incontrare Ad Tavares per piano industriale, focus su sviluppo e occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo - aggiungono - come sindacato italiano riteniamo necessario in tempi brevi un incontro con il nuovo amministratore delegato Carlos Tavares. Pensiamo che il gruppo si debba caratterizzare in un’attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori del gruppo e alle loro rappresentanze sindacali e la prima base di partenza è conoscersi ed iniziare a confrontarsi in maniera costruttiva. Come Fim-Cisl presidieremo con determinazione le scelte e i piani industriali futuri di Stellantis per evitare contraccolpi su stabilimenti, ruolo ricerca ed enti centrali e occupazione. Completati gli investimenti previsti dal piano Fca 2019-2021, il confronto con il nuovo gruppo Stellantis partirà dai nuovi piani industriali. Per noi sarà importante il ruolo che verrà assegnato all’Italia nei vari ambiti a partire dalla ricerca, al rilancio e al lancio di nuovi prodotti con i marchi italiani come AlfaRomeo, Maserati, Fiat e 500, sviluppare ulteriormente le produzioni Jeep, rafforzare il processo di elettrificazione iniziato con il lancio della 500 Bev e le versioni ibride di Renegade e Compass, rafforzare la presenza nei veicoli commerciali di Sevel". (segue) (Com)