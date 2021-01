Germania: Merkel respinge offerta Merz, no a rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha respinto la richiesta di Friedrich Merz di entrare da subito nel governo federale come ministro dell’Economia e dell’Energia. Lo ha reso noto l'esecutivo tedesco, precisando che Merkel “non pianifica alcun rimpasto di governo”. In precedenza Merz, sconfitto alle elezioni per la presidenza dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), si era proposto al nuovo leader della formazione democristiano-conservatrice Armin Laschet come ministro dell’Economia e dell’Energia nell’attuale governo federale. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Dal 2018, a ricoprire l’incarico è Peter Altmaier, esponente della Cdu molto vicino alla cancelliera Merkel. (Geb)