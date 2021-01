Cultura: Franceschini, mausoleo Sant'Urbano di Appia Antica torna patrimonio dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente felice di aver potuto siglare oggi l'atto definitivo che consegna al nostro Istituto il sepolcro - ha detto il direttore del Parco dell'Appia antica, Simone Quilici -. È una buona notizia che ravviva un momento complicato per tutti. Il mausoleo è diventato negli anni un simbolo della deturpazione e degli abusi che in questa zona erano impunemente perpetrati a danno dei beni culturali nonostante le innumerevoli denunce di tanti intellettuali tra i quali voglio ricordare Antonio Cederna. Con questo nuovo acquisto avremo non solo modo di poter studiare a fondo l'edificio, e acquisire dati scientifici rilevanti, ma potremo anche restaurare e restituire alla cittadinanza e alla fruizione pubblica un nuovo spazio verde, in uno dei tratti più suggestivi della via Appia Antica: un luogo davvero spettacolare che ha ancora molto da raccontare", ha concluso Quilici. (segue) (Com)